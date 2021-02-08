 الهند: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار 5133 مرة خلال 2020 - بوابة الشروق
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الهند: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار 5133 مرة خلال 2020

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:29 م

قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إن بلاده سجلت خلال العام الماضي 5133 خرقًا لوقف إطلاق النار من الجانب الباكستاني على طول خط المراقبة الفاصل بإقليم كشمير.

وأضاف سينغ، في تصريحات أوردتها قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الاثنين: "أن الانتهاكات الباكستانية خلال عام 2020 أسفرت عن مقتل 46 من أفراد الأمن الهنود، حيث إن القوات الهندية نفذت الردود الملائمة على تلك الانتهاكات".

وأوضح أن بلاده أثارت ذاك الشأن على المستوى الدبلوماسي في مختلف المناسبات، منوهًا بأنه تم تسجيل 299 انتهاكًا لوقف إطلاق النار منذ بداية 2021 وحتى 28 من يناير الماضي، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن انتهاكات باكستان خلال عام 2019 كانت 3233 انتهاكًا.

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