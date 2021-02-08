من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس لافتتاح مرحلة عرض الأدلة في محاكمة الفساد ضده.

وستستمع لجنة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، إلى محامي الدفاع يردون لأول مرة على لائحة الاتهام المنسوبة إلى الرجل البالغ من العمر 71 عاما، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ اسرائيل يحاكم جنائيا خلال توليه منصبه.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. وكانت اول مرة في أيار/مايو الماضي، عند تلاوة لائحة الاتهام المنسوبة إليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة. ويُزعم أنه قبل بشكل منهجي هدايا باهظة الثمن وحاول تحسين صورته الإعلامية مقابل خدمات.

وكان من المقرر مبدئيًا عقد جلسة اليوم الاثنين في كانون ثان/ يناير الماضي ، لكن تم تأجيلها بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا التي تم تخفيفها أمس الأحد.

تأتي جلسة الاستماع في خضم الحملة الانتخابية ، قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية. وعلى الرغم من المحاكمة ، يواصل حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو التقدم في استطلاعات الرأي ، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى إنه سيكافح لتشكيل ائتلاف أغلبية.