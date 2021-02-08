الهند: مقتل 26 شخصا وفقدان أكثر من 170 بعد انهيار جبل جليدي شمالي البلاد

أكدت السلطات الهندية مقتل 26 شخصا على الأقل اليوم الاثنين وفقدان أكثر من 170 آخرين بعد انهيار جزء من جبل جليدي في شمال البلاد، مما تسبب في حدوث فيضان عارم.



وجرفت المياه المتصاعدة والجليد والحطام أجزاء من محطات الطاقة الكهرومائية والجسور صباح أمس الأحد في منطقة شامولي بولاية أوتاراخاند في منطقة جبال الهيمالايا، على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.



وقال أشوك كومار قائد شرطة أوتاراخاند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه جرى انتشال 26 جثة مساء الاثنين.



وأضاف كومار أن 171 شخصا أخرين لا يزالون في عداد المفقودين.



ويسود اعتقاد أن معظم القتلى أو المفقودين من العاملين بمحطة توليد الكهرباء.



وقال كومار إن رجال الإنقاذ أنقذوا نحو 25 شخصا حتى الآن.



ودمرت مياه الفيضانات التي تحمل كتلا من الجبل الجليدي محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية وخمسة جسور على شبكة نهر ألاكناندا وجرفت الطرق والمنازل، ما أجبر السلطات على إخلاء القرى في المنطقة.



وقال وزير الطاقة آر كيه سينج إن 34 عاملا على الأقل محاصرون في نفق بطول5ر2 كيلومتر في محطة كهرباء كانت توقفت عن العمل بسبب الفيضانات والطين والصخور.