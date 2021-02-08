البر الرئيسي الصيني يسجل 14 إصابة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 14 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن كافة الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات محلية للعدوى، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف كانون أول/ديسمبر.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89706 حالات، بينهم 1118 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 20 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83952 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.