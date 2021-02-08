 الكرملين يوضح سبب ترحيل 3 دبلوماسيين أوروبيين - بوابة الشروق
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الكرملين يوضح سبب ترحيل 3 دبلوماسيين أوروبيين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:50 م
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن قرار موسكو ترحيل ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين جاء ردًا على تصرفات بعض البعثات الأجنبية على خلفية المظاهرات غير المرخصة الأخيرة في روسيا.

وأوضح بيسكوف، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، أن قرار ترحيل موظفي القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورج، وموظف السفارة الألمانية في موسكو، جاء نتيجة للخطوات التي اتخذتها بعض البعثات الأجنبية على خلفية الاضطرابات غير الشرعية، مؤكدًا أن الجانب الروسي لن يتسامح مع تصرفات من هذا القبيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة الماضية، طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة دعما للمعارض المعتقل، أليكسي نافالني.

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