البرماوي موتورز تنضم لقائمة موزعي MG المعتمدين

أعلنت شركة البرماوي موتورز عن إنضمامها لشبكة الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية العريقة MG والتي يملك وكالتها في مصر المنصور للسيارات، وبذلك فإن جميع سيارات MG ستصبح متوفرة لدى "البرماوي موتورز".

وإفتتحت البرماوي موتورز أولى صالات العرض الخاصة بتوزيع سيارات MG في مدينة بورسعيد الساحرة ، وتبلغ مساحة صالة العرض 400 متر وتتسع لـ10 سيارات.

وفي هذا السياق قال علاء البرماوي – رئيس مجلس إدارة البرماوي موتورز : نحن سعداء بإنضمامنا لقائمة شركاء النجاح لشركة المنصور للسيارات عبر العلامة العريقة MG التي حققت نجاحات كبيرة في السوق المصري منذ تقديمها تحت راية وكيلها الجديد.

وأضاف : MG سيارة حققت ما لم تحققه علامات أخرى متواجدة بالسوق المصري منذ عشرات السنين وهو ما دفعنا إلى توجيه إستثمارات مبدئية تبلغ 35 مليون جنيه للتوزيع ، مع إستعدادنا لزيادة الإستثمارات في حالة الدخول في قطاع خدمات ما بعد البيع.

ومن جانبه عبر محمد الشيخ مدير عام التسويق والمبيعات بشركة MG عن سعادته بإنضمام " البرماوي موتورز " لشبكة الموزعين المعتمدين لـ MG ، مؤكدا أنها بداية لشراكة مثمرة بين الطرفين ، وتحقق مزيدا من الإنتشار الذي يستهدف عملاء MG في مصر.

