ألمانيا تعتزم شراء المزيد من لقاحات الأنفلونزا الموسمية

تعتزم الحكومة الألمانية شراء المزيد من لقاحات الأنفلونزا لموسم 2021/22.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الاثنين أنه بالإضافة إلى طلبات المستشفيات والصيدليات، سيُجرى طلب من خمسة إلى ثمانية ملايين جرعة إضافية.

وكانت الحكومة الألمانية قد اشترت بالفعل لقاحات إضافية للإنفلونزا لهذا الخريف والشتاء من أجل تجنب عبء إضافي على النظام الصحي خلال جائحة كورونا.

وقال شبان إن الإنفلونزا لم يكن لديها أي فرصة تقريبا في الموسم الحالي، وذلك في ضوء قواعد الحماية من كورونا وارتداء الكمامات، موضحا أنه يتم حاليا تسجيل ما يتراوح بين 20 و30 حالة إصابة بالإنفلونزا أسبوعيا، بدلا من النطاق المعتاد وهو بضعة آلاف من الحالات أسبوعيا، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مليون جرعة متاحة حاليا، حتى يتسنى للأطراف المعنية الاستمرار في التلقيح ضد الأنفلونزا.

وفي إطار مكافحة جائحة كورونا، تعتزم الحكومة الألمانية أيضا زيادة دعم السلطات الصحية المحلية وتمديده حتى نهاية العام. ومن المنتظر أن تزيد الحكومة من عدد العاملين فيما يعرف باسم "كشافة الاحتواء"، الذين يساعدون المكاتب على تتبع سلاسل العدوى، من 1500 إلى أكثر من ألفين، وقد يصل عددهم إلى 3 و5 آلاف إذا لزم الأمر.