محكمة فرنسية تأمر بوقف محاولة شركة فيوليا الاستحواذ على منافستها سويز

أمرت إحدى المحاكم الفرنسية شركة المرافق وخدمات المياه والصرف الصحي الفرنسية فيوليا إنيفورنمنت بتعليق عرضها أحادي الجانب للاستحواذ على منافستها الفرنسية سويز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيكون على فيوليا عدم تقديم أي عروض جديدة إلى مجلس إدارة شركة سويز حتى تنتهي المحكمة من نظر النزاع بين الجانبين في الصيف المقبل.

كانت فيوليا قد أعلنت أمس رغبتها في تقديم عرض مباشر للمساهمين لشراء أسهمهم بسعر 18 يورو للسهم الواحد، لشراء باقي أسهم سويز غير المملوكة لها وتبلغ نسبتها 70.1% من إجمالي أسهمها.

وترفض شركة سويز خطة فيوليا للاستحواذ عليها، وسعت إلى إيجاد مشترين بديلين ، بينما تصر الحكومة على أن أي حل يجب أن يسعى إلى الحفاظ على السيطرة الفرنسية على الشركة.

كما ظلت سويز ترفض الدخول في مفاوضات مع فيوليا لعدة أشهر، ثم وافقت على التحدث إلى منافستها الفرنسية اللدود، بعد ظهور عروض استحواذ بديلة من جانب شركات استثمار مالي.

في المقابل تقول فيوليا إنها لا تعتزم بيع الحصة البالغة 29.9% في سويز اشترتها من شركة إينجي المملوكة جزئيًا للدولة في العام الماضي كمقدمة لعملية استحواذ كاملة.

وعارضت الحكومة قرار إنجي بيع الحصة، لكنها فشلت في منعه.

وكان مجلس إدارة "سويز" قد رحب بالعرض الجديد المقدم من "أرديان" و "جي آي بي" الذي قال إنه يمنع فعليا عرض الاستحواذ المقدم من فيوليا.

ويقول مجلس الإدارة أيضا إن عرض الاستحواذ من شركتي الاستثمار المالي سيحمي الوظائف والمنافسة في فرنسا ، وهو أمر توليه الحكومة الفرنسية الأولوية.

في المقابل يؤيد العديد من ممثلي النقابات العمالية في سويز عرض "أرديان" و "جي آي بي" خوفا من اضطرار شركة فيوليا إلى تفكيك شركة سويز في حال الاستحواذ عليها امتثالا لقواعد المنافسة ومنع الاحتكار في فرنسا والاتحاد الأوروبي.