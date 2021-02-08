إزالة بناء مخالف في حملات بالعامرية والعجمي ومنتزه ثان بالإسكندرية

شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، على رؤساء الأحياء بضروة التصد بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد.

وشن حى العامرية ثان برئاسة محمود بريك، حملة مكبرة للتصد لأعمال البناء المخالف، أزالت خلالها مخالفة بناء عبارة عن مبنى دور أرضي بمنطقة نجع مطريد بحرى طريق الكافورى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نفذ حى العجمى برئاسة السيد موسي، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال تشوين بأحد العقارات بمنطقة بيانكى، وتم التحفظ على ونش، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بشارع الزنكلونى متفرع من شارع الأهرام والتحفظ على ونش.

وشن حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة إزالة فورية استهدفت تنفيذ قرارين إزالة، عبارة عن سور حوائط بتقسم الشركة المتحدة، تم إزالته بالكامل وإزالة سور حوائط بعزبة محسن، فضلا عن إيقاف أعمال تكسير بشارع عبد الفتاح الصعيدي السيوف شماعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.