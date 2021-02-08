نتنياهو يصل إلى المحكمة لاستئناف محاكمته في اتهامات بالفساد

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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجزئية في القدس، مع استئناف محاكمته في اتهامات بالفساد.