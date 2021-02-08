 نتنياهو يصل إلى المحكمة لاستئناف محاكمته في اتهامات بالفساد - بوابة الشروق
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نتنياهو يصل إلى المحكمة لاستئناف محاكمته في اتهامات بالفساد

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:32 ص

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجزئية في القدس، مع استئناف محاكمته في اتهامات بالفساد.


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