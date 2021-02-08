العراق يؤكد استمرار التحالف الدولي بدعم وإسناد القوات الأمنية بمختلف المجالات

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، استمرار التحالف الدولي بدعم وإسناد القوات الأمنية بمختلف المجالات.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الاثنين: "إن التحالف الدولي سلمنا خلال اليومين الماضيين الكثير من التجهيزات والمعدات التي تسهم في زيادة قدرات وإمكانيات القوات الأمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وهناك عدد من الدفعات لمعدات قتالية وفنية ستقدم من التحالف الدولي إلى القوات الأمنية العراقية في الأيام القليلة المقبلة، حسب جدول زمني معد لذلك".