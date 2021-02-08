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الداخلية العراقية تلقي القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 10:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 10:40 ص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بعضهم بتهم الإرهاب بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الداخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إن "مفارز شرطة أقضية ( سامراء - يثرب - العلم - اشور - امرلي - الشرقاط – بلد) تمكنت من إلقاء القبض على 11 متهما بينهما اثنان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان، إلى "العثور على حزام ناسف من مخلفات داعش الإرهابي ضمن قاطع مسؤولية فوج الطوارئ ١٢ في قضاء بيجي والعثور على كدس عتاد يحتوي على (١٩) قنبرة هاون قديمة خلف الحي الصناعي لمدينة سامراء".

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