تراجع نسبة عودة الأمريكيين لأماكن العمل إلى 23%

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع نسبة الموظفين الأمريكيين الذين عادوا إلى أداء وظائفهم في أماكن العمل في أهم 10 أحياء تجارية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 فبراير الحالي إلى 23% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة "كاستل سيستمز"، تراجعت نسبة العاملين في أماكن العمل خلال الأسبوع الماضي بمقدار نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق حيث كانت 24%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مناطق دالاس-فورت وورث أرلينجتون بولاية تكساس تصدرت المناطق الأمريكية من حيث نسبة الموظفين في أماكن العمل والتي بلغت 1ر37% من إجمالي عدد الموظفين.

وكانت مناطق نيويورك-نيوأرك-جيرسي سيتي في ولاية نيويورك هي الأقل بنسبة بلغت 1ر10% من إجمالي الموظفين.

من ناحية أخرى زادت المساحات الإدارية المعروضة للإيجار في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 4ر17% مقابل 9ر16% خلال الفترة نفسها من العام السابق و1ر17% خلال الربع الثاني من العام الماضي، بحسب بيانات شركة ريس إنك للعقارات.