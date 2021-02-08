قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العاصمة الإدارية الجديدة مكسب لمصر، مشيرًا إلى أنها تساعد القاهرة على التخلص من التكدس الديموغرافي؛ نتيجة وجود الوزارات والمصالح الحكومية والتكدس المروري.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن العاصمة الإدارة الجديدة تستوعب بعد انتقال المصالح الإدارية، الحكومة والبرلمان والجهاز الإداري، لافتًا إلى التدريب المستمر لكل من يتوجه إليها.

وأوضح أن العاصمة الإدارية تضم إدارة ذكية وإلكترونية على مستوى عالِ، قائلًا إنها ستصبح مزارًا سياحيًا، إلى جانب القاهرة الفاطمية والفرعونية والأهرامات.

وأشاد رئيس خطة النواب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، لعزبة الهجانة، متابعًا: «هو والمسؤولين على أقدامهم في المناطق غير المخططة والعشوائية لمعرفة أحوال المواطن الذي يعيش بتلك المناطق».

وأشار إلى أن «الرئيس معني ومهتم وقلق على المواطن البسيط ويريد تخطيط المناطق العشوائية»، متابعًا أن السيسي يحرص على حياة المواطن بتلك الأماكن حياة كريمة عبر توفير مختلف الخدمات من الطرق والمدارس.

ووصف ما ينفذه الرئيس بأنه «سيمفونية وملحمة على الجوانب كافة»، قائلًا إن العاصمة الإدارية تشمل جميع أنواع النقل الحديث كالمونوريل والقطار الكهربائي.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، العاصمة الإدارية الجديدة، واطلع علي الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين ۱۰۷ آلاف مصلي وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ مترًا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 أدوار) بسعة إجمالية ٣٠٠٠ سيارة.