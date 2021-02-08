جوجل يُحيي الذكرى الـ90 لميلاد دلوعة السينما شادية

أحيا محرك البحث الشهير «جوجل»، اليوم الاثنين، الذكرى الـ90 لميلاد الفنانة الراحلة شادية.

ووضع «جوجل»، صورة شادية، لتتوسط شعاره بالموقع الرئيسي.

وبمجرد الضغط على الشعار، تنتقل إلى روابط أبرز الموضوعات الخاصة بالفنانة شادية، في جولة بين معلومات عن حياتها، وأعمالها وتصريحاتها، إلى جانب الفيديوهات الخاصة بأغانيها وأفلامها.

يُذكر أن شادية، من مواليد 8 فبراير 1931، وكانت بدايتها الفنية في فيلم أزهار وأشواك، لتنطلق بعد ذلك في مجالي التمثيل والغناء.

وقدمت دلوعة السينما، كما يُلقبها الجمهور، مجموعة كبيرة من الأفلام منها: "مراتي مدير عام، شيء من الخوف، الزوجة 13، ليلة الحنة، التلميذة، امرأة في دوامة، اللص والكلاب، زقاق المدق، نحن لا نزرع الشوك، لا تسألني من أنا.

كما لشادية باقة من الأغاني التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، مثل: دبلة الخطوبة، فارس أحلامي، سيد الحبايب، خلاص مسافر، إحنا الثلاثة، يا سلام على حبي وحبك، وحياة عينيك، إن راح منك يا عين، يا حبيبتي يا مصر.

وشاركت الراحلة في عمل مسرحي واحد هو «ريا وسكينة» عام 1983.

ورحلت شادية عن عالمنا في 28 نوفمبر عام 2017، عن عمر ناهز الـ86، بعد صراع مع المرض، في مستشفى الجلاء العسكري.