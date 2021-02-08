أصدر مجلس إدارة مصر المقاصة بيانًا رسميًا، يعلن رفضه استقالة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، ويؤكد تمسكه باستمراره في منصبه.

وكان عبد السلام قد تقدم قبل قليل باستقالته من منصبه، مبررًا ذلك بتركه المجال للراعي الجديد للفريق لتكوين مجلس إدارة آخر.

وأكد مجلس إدارة المقاصة على العلاقة الطيبة التي تربطه بأحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي، ويتمسك بعقد الرعاية معه ولم يطلب مجلس المقاصة نهائيًا فسخ العقد.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن عبد السلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، ولكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.

وشدد بكري سليم على أن محمد عبد السلام يعد قيمة وقامة كبيرة وصاحب أيادي بيضاء على نادي المقاصة وجزء من تاريخه، وهو ما يجعل من غير المقبول بأي حال قبول استقالته لتقدير النادي جهوده وخبراته الكبيرة.

وأوضح بكري سليم أن علاقة إدارة نادي المقاصة مع المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدًا أن المجلس لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، والتعاون مستمر وهناك دعم قوي لفريق الكرة.

وطالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بعض وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.