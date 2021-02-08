أصدر مجلس إدارة مصر المقاصة بيانًا رسميًا، يعلن رفضه استقالة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، ويؤكد تمسكه باستمراره في منصبه.
وكان عبد السلام قد تقدم قبل قليل باستقالته من منصبه، مبررًا ذلك بتركه المجال للراعي الجديد للفريق لتكوين مجلس إدارة آخر.
وأكد مجلس إدارة المقاصة على العلاقة الطيبة التي تربطه بأحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي، ويتمسك بعقد الرعاية معه ولم يطلب مجلس المقاصة نهائيًا فسخ العقد.
وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن عبد السلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، ولكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.
وشدد بكري سليم على أن محمد عبد السلام يعد قيمة وقامة كبيرة وصاحب أيادي بيضاء على نادي المقاصة وجزء من تاريخه، وهو ما يجعل من غير المقبول بأي حال قبول استقالته لتقدير النادي جهوده وخبراته الكبيرة.
وأوضح بكري سليم أن علاقة إدارة نادي المقاصة مع المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدًا أن المجلس لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، والتعاون مستمر وهناك دعم قوي لفريق الكرة.
وطالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بعض وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.