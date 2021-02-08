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الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال

كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال
لشبونة - د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 10:28 م

بدأ جنود الجيش الألماني المتواجدين في البرتغال لمساعدتها في مكافحة وباء كورونا اليوم الاثنين بتقديم الرعاية للحالات الخطيرة.

كان فريق الجيش الألماني المكون من 26 طبيبا وممرضا توجه يوم الأربعاء الماضي من فونستورف إلى العاصمة لشبونة.

ونقلت وسائل إعلام برتغالية اليوم عن الفريق قوله إنه تولى بعد مرحلة نقل مرضى إلى المستشفيات، رعاية ثمانية مرضى في لشبونة، وأضاف أن بعثة الجيش الألماني لها هدف واحد فقط هو إنقاذ الأرواح.

وتم تحديد مهمة الجيش في البرتغال بثلاثة أسابيع مبدئيا ولكن يمكن تمديدها.

ونقلت صحيفة "جورنال إيكونوميكو" عن ينس-بيتر ايفرس، كبير أطباء الفريق، قوله إنه يرى أنه ينبغي تمديد المساعدة.

يذكر أن وضع كورونا في البرتغال مدمر، حسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فقد وصل معدل الإصابات الجديدة في البرتغال في الفترة الأخيرة إلى 1652 حالة لكل مئة الف نسمة في 14 يوما لتتجاوز البرتغال بذلك إسبانيا (1036 حالة) وتتصدر قائمة الدول المتضررة من كورونا والتي شملت 30 دولة.

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