أسفرت عملية فرز أصوات الناخبين بانتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، التي أجريت تحت إشرف قضائي، أمس الأحد، عن فوز طارق عبدالعظيم بمنصب نقيب المحامين ببني سويف الذي حصل على عدد أصوات ١٥١٠ أصوات، متفوقًا على النقيب السابق النائب نبيل حميدة عضو مجلس الشيوخ، الذي حصل على ١٣٢٠ صوتًا من إجمالي من أدلوا بأصواتهم ٢٨٧، وعدد الأصوات الصحيحة ٢٨٣٠، والأصوات الباطلة ٤٠ صوتًا.

كما أعلنت الانتخابات عن فوز جمال ربيع بمقعد محكمة بندر بني سويف، وأحمد شعبان الجميل بمقعد محكمة مركز بني سويف، ومحمد جاد الله بمقعد محكمة مركز الواسطى، وعبدالمنعم عبدالوارث بمقعد محكمة مركز ناصر.

وفاز إبراهيم شراقي بمقعد محكمة مركز إهناسيا، ومحمد فاروق جابر بمقعد محكمة مركز ببا، ومحمد مظهر بمقعد محكمة مركز سمسطا، وعبدالقادر القاسي بمقعد محكمة مركز الفشن، بينما فاز أحمد حسني قمر بمقعد الشباب.

وكانت الانتخابات، شهدت منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكة الجئية بالمحافظة، لاختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

وجرت عملية التصويت، داخل مقر انتخابي واحد والتي شهدت إقبالًا متوسط من المحامين، بعد قرار النقابة تجميع اللجان داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وخصصت الدور الثاني من المبنى لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم اهناسيا وناصر والواسطى، وخصصت الحديقة لمحاكم ببا وسمسطا والفشن.