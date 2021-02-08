وزير الخارجية الفلسطيني: نشكر مصر لرعايتها لملف المصالحة ولم الشمل

توجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالشكر لجمهورية مصر العربية، لرعايتها لملف المصالحة وإنهاء حالة الانقسام ولم شمل الأسرة الفلسطينية.

وقال المالكي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إن فلسطين تجدد استعدادها لمفاوضات سلام جادة عبر مؤتمر دولي، ضمن ثوابت القانون الدولي ومرجعياته المعتمدة.

وأضاف أن فلسطين تؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار السياسة الاستيطانية له بمخالفة كافة قواعد القانون الدولي.

وأعرب عن أمله في أن تتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، عن القرارات الخاطئة التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.