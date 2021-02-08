أراوز يحصل على أكبر عدد من الأصوات بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الإكوادور

أظهرت نتائج فرز الأصوات، اليوم الاثنين، حصول الوزير اليساري السابق أندريس أراوز على أكبر عدد من الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد في الأكوادور.

وحصل أراوز الذي يراه الكثيرون تلميذا للرئيس السابق رافايل كوريا، على 2ر32 % من الأصوات، بحسب أعلنته لجنة الانتخابات الإكوادورية اليوم بعد فرز أغلبية الأصوات تقريبا.

ونظرا لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فسوف يتم إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 11 أبريل.

وكتب أراوز في تغريدة عبر تويتر: "الحب والأمل والمستقبل انتصروا. نصر عام في كل مناطق بلدنا الجميل".

وتقدم الناشط البيئي ياكو بيريز من السكان الأصليين على الخبير الاقتصادي المحافظ جويلرمو لاسو، وحصل على المرتبة الثانية بـ8ر29% من الأصوات، مقابل حصول لاسو على 6ر19%.

وأدلى الناخبون في الإكوادور أيضا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في نفس الوقت. ولم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية واضحة.