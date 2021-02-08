نقل المشتبه الرئيسي في قضية مقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل إلى استراحة

قال مسؤول، اليوم الاثنين، إنه تم نقل الرجل الذين أدين في باكستان بقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل، في عام 2002، من زنزانة الإعدام إلى أحد مراكز الاحتجاز، حيث سيتمكن من لقاء أسرته تحت إشراف الشرطة.

وكان أحمد عمر سعيد شيخ، وهو بريطاني من أصل باكستاني، والمشتبه به الرئيسي في قضية مقتل الصحفي الذي كان يعمل لدى صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمضى 18 عاما في زنزانة الإعدام بعد إدانته بالتخطيط لقطع رأس بيرل في مدينة كاراتشي جنوبي البلاد.

وأمرت المحكمة العليا بباكستان في الشهر الماضي بالإفراج الفوري عن أحمد عمر سعيد شيخ، وأيدت قرار تبرئته الذي أصدرته المحكمة العليا بإقليم السند جنوبي البلاد في عام 2020.

إلا أن المحكمة العليا تراجعت عن قرارها بعد أن تقدمت الحكومة بالطعن على أمر الإفراج بعد رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، حيث طلبت من السلطات إبقائه قيد الاحتجاز في استراحة.

وقال مسؤولان لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه قد تم نقل شيخ وأربعة رجال آخرين متورطين في واقعة خطف وقطع رأس بيرل، إلى استراحة تقع داخل سجن في كاراتشي مساء يوم السبت الماضي.