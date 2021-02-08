 دبي.. 50 ألف درهم مخالفة لمحتفلين على يخت بسبب كورونا - بوابة الشروق
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دبي.. 50 ألف درهم مخالفة لمحتفلين على يخت بسبب كورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 5:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 5:17 ص

ضبطت شرطة إمارة دبي، مجموعة من الأشخاص أقاموا حفلة خاصة على يخت تجاري، بسبب مخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر"، فإنه "تم تحرير مخالفات بقيمة 50 ألف درهم للمخالفين، لعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".


ولفت المكتب إلى أنه "تم إيقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر".

ومطلع الشهر الحالي قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي اعتماد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة بأن زيادة المخالفات وراء اتخاذ الإجراءات الجديدة.

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