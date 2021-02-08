تشريعية النواب تُقرّ منع سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلا بإذن مسبق

أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، وذلك من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء.

وقُوبل موافقة لجنة الشئون التشريعية باعتراضات من جانب النائبين مصطفي بكري، وعاطف مغاوري بأن ذلك "مخالف للدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل".

وجاء في المادة 234: لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.

وقال النائب عاطف مغاوري إن هذا الأمر مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس علي النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا أن النواب ليسوا قاصرين حتي يتم وضع وصاية عليهم من أحد.

وأشار إلى أن الموظف العام في الماضي كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب في نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول.

وانتهت اللجنة إلى إقرار المادة، مع إثبات الاعتراض فى المضبطة.