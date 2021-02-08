ترقب لإعلان الحكومة السودانية الجديدة اليوم

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الوزراء والوزراء المكلفين ووزراء الدولة من مناصبهم أمس، تمهيدا لإعلان حكومة جديدة اليوم الاثنين.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون" فإنه من من المقرر أن تكون الحكومة الجديدة من القوى السياسية وتنظيمات الجبهة الثورية، وذلك خلافًا للوزراء المعفيين من مناصبهم الذين كان أغلبهم كفاءات غير حزبية.

وأشار قرار الإعفاء الصادر عن حمدوك إلى أن الوزراء المعفيين سيستمرون في تصريف أعمال الوزارات إلى حين إكمال إجراءات التسليم والتسلم.

وستكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرًا، 7 منهم ترشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، ويسمي المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الدفاع والداخلية، أما البقية تُرشحهم قوى الحرية والتغيير.