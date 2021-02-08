شكري‬ يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا‬

أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا‬⁩ وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم.. الوزير سامح شكري يلتقي وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة، ويؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه الشقيقة ليبيا وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق".

كما التقى وزير الخارجية ‫على هامش اجتماعات الجامعة العربية اليوم مع ، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، ‫صبري بوقدوم‬ للتباحث بشأن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.