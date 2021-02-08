الرئيس النيجيري يثمن متانة العلاقات مع الصين

أعرب رئيس نيجيريا محمد بخاري عن تقديره وإرتياحه لمتانة العلاقات مع الصين على صعيد الشؤون الدفاعية وتطوير البنية التحتية ومحاربة (كوفيد -19).

وقال الرئيس النيجيري - في رسالة لنظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية بين نيجيريا وجمهورية الصين الشعبية، وبمناسبة الاحتفالات بالعام الصيني الجديد للثور في 12 فبراير من هذا العام – إنه منذ تفشي "كورونا"، تعمل الصين مع نيجيريا ودول أفريقية أخرى لحماية حياة المواطنين وصحتهم، مما يضيف أبعادًا جديدة إلى الصداقة بين البلدين.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت نيجيريا والصين أيضًا تنمية مطردة لشراكتهما الاستراتيجية، في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي، فيما يتمسك الجانبان بموقف مشترك للحفاظ على التعددية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.

وأشاد بخاري، بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يعد نموذجا للتعاون متبادل المنفعة بين الجانبين ومع أفريقيا والصين، مؤكداً أن نيجيريا مستعدة للعمل مع الصين لإنجاح الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي هذا العام.