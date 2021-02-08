اليابان تضع مبادئ توجيهية حول كيفية ضمان نقل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأمان

أعلن وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا اليوم الاثنين، أن الحكومة تضع مبادئ توجيهية حول كيفية نقل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأمان، مع تكثيف الاستعدادات لتوزيع اللقاحات على سكان البلاد البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية تتميز بخصائص مختلفة وتحديات لوجستية، فعلى سبيل المثال، يُعتقد بأن المنتج الذي طورته شركة فايزر الأمريكية فعال للغاية ولكن يجب تخزينه في درجة حرارة أقل من 75 درجة مئوية.

وقال تامورا في جلسة للجنة الميزانية بمجلس النواب الياباني: "نهدف إلى إيصال المعلومات بسرعة إلى الحكومات المحلية، بما في ذلك كيفية نقل اللقاحات والتعامل معها".

ومن المقرر أن تصل دفعة لقاح فايزر الأولى إلى اليابان من بلجيكا في وقت مبكر من الأحد المقبل، قبل يوم من موافقة وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية على استخدامه.

وتخطط الحكومة اليابانية للبدء في تلقيح 10 آلاف عامل صحي هذا الشهر قبل توسيع الحملة لتشمل العاملين الصحيين الآخرين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين يعانون من ظروف صحية مسبقًا.

وأفاد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا خلال جلسة اللجنة بأن "اللقاحات هي المفتاح لإجراءاتنا في مكافحة فيروس كورونا وستعمل الحكومة المركزية مع المحافظات والبلديات لضمان تطعيم جميع الناس بأمان".

يذكر أن حكومة اليابان وقعت اتفاقيات سارية لتلقي جرعات لقاح كافية لـ 157 مليون شخص، 72 مليونا منهم تأتي من شركة فايزر، على أن يتم توفير بقية الجرعات بواسطة استرازينيكا وموديرنا.

ومن المقرر تخصيص حوالي 20 ألف مجمد شديد البرودة في المرافق الطبية في جميع أنحاء اليابان لتخزين لقاح فايزر، والذي ثبت فعاليته بنسبة 95 % في التجارب السريرية، ويمكن تخزين لقاح استرازينيكا من 2 إلى 8 درجة مئوية، مما يسهل التعامل معه، بيد أن فعاليته بلغت 70% فقط.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة استعانت بشركات التوزيع لنقل اللقاحات في اليابان.