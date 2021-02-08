الجزائر تجدد دعمها للقضية الفلسطينية 

جدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف بلاده الثابت واللامشروط الداعم لحقّ الشعب الفلسطيني في استرجاع كافة حقوقه المغتصبة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال بوقدوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم إن "إصلاح الجامعة العربية أصبح ضروريا للحفاظ على انسجام الصف العربي وصيانة الأمن القومي العربي، وفي سبيل ذلك لا بد من إعادة النظر في هياكل ومناهج المنظومة الحالية للتمكن من مواكبة التحولات وتفعيل دور منظمتنا في تحقيق السلم والاستقرار".

وأشاد وزير الخارجية الجزائري "بالجهود المبذولة في سبيل رصِّ الصف الفلسطيني، محيا الفلسطينيين على الخطوة الهامة المتخذة مؤخراً لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية".

وفي هذا السياق، قال الوزير بوقدوم: "كما عملت بلادي كل ما في وسعها من أجل إيجاد حلول سلمية، تحفظ الدم العربي ووحدة وسيادة الدول العربية، وعارضت كل المساعي التي تتنافى مع هذا الموقف المبدئي".

كما أثنى وزير الخارجية الجزائري على مبادرة مصر والأردن بالدعوة إلى هذا الاجتماع من أجل تنسيق المواقف بشأن القضايا التي تهم" عالمنا العربي".