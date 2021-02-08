لافروف يؤكد استعداد روسيا للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة البلاد، عبد الحميد دبيبة، استعداد روسيا للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الجمعة الماضية، سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، تتولى إدارة المرحلة المؤقتة، لحين إجراء الانتخابات في البلاد نهاية العام الجاري، والعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وتوحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد وخاصة السيادية منها.

وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، وذلك بعد فوز القائمة التي تضم أسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا.