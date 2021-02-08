العثور على قبر العالم أبو بكر الرازي جنوب طهران بعد 11 قرنا على وفاته

أعلن مركز أبحاث في إيران اكتشاف وتحديد قبر مؤسس الكيمياء المخبرية والطب الإكلينيكي محمد بن زكريا الرازي (أبو بكر) في مدينة ري جنوب طهران بعد 11 قرنا على وفاته.

وقال مدير مركز أبحاث "الفلك للعرش المقدس" مهدي دنشيار في حديث لوكالة "تسنيم": "في المؤتمر الذي عقد عام 2004 في عتبة (شفيع عرش حضرة عبد العظيم) صدرت قرارات بالعثور على ضريح الرازي وتسجيل المكان باسمه".

وأضاف: "بناء على الأبحاث والدراسات الميدانية، وجدنا أن مستشفى ري القديم يقع بالقرب من منطقتي قلعة ناو وفيروز آباد، وأن الرازي كان مديرا لهذا المستشفى، وكان يعالج المرضى ويدرس في المجال الطبي وتوفي ودفن في المقبرة القديمة التي تعرف اليوم بإمام زاده شعيب".

وتابع: "قبر محمد بن زكريا الرازي يقع في مقبرة ري القديمة المعروفة بالإمام زاده شعيب حاليا، ومن الضروري أن يقوم المسؤولون والأوصياء باتخاذ الإجراءات لبناء المقبرة وازدهار هذه المنطقة".

ولفت دنشيار إلى أن الرازي كان عالما في القرن الثالث الهجري، هو مكتشف الكحول ومؤسس الكيمياء المخبرية والطب الإكلينيكي".