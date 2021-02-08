مصدر طبي سوري: 10 جرحى أغلبهم نساء وأطفال في قصف صاروخي بريف حلب

أفاد مصدر طبي سوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بإصابة 10 أشخاص على الأقل جراء سقوط 3 صواريخ على المدينة مساء اليوم الاثنين.

وقال المصدر في تصريح لـ(د.ب.أ): "من بين الحالات العشرة التي وصلت إلى المشفى 3 أطفال بينهم طفل عمره 3 سنوات و3 نساء، إضافة إلى 4 أشخاص آخرين"، مشيرا إلى أن من بين المصابين اثنان في حالة حرجة.

من جهة أخرى، قال مصدر في جهاز الشرطة الحرة التابع للمعارضة السورية في تصريح لـ(د.ب.أ) إن " ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على أحياء المدينة وأدت إلى إصابات بين المدنيين وأضرار كبيرة في المنازل التي سقطت فوقها".

وأضاف المصدر: "تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف على إزالة الانقاض والبحث عن مصابين"، متهماً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالوقوف خلف إطلاق تلك الصواريخ.