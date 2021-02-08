 مصدر طبي سوري: 10 جرحى أغلبهم نساء وأطفال في قصف صاروخي بريف حلب - بوابة الشروق
الإثنين 8 فبراير 2021 7:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

مصدر طبي سوري: 10 جرحى أغلبهم نساء وأطفال في قصف صاروخي بريف حلب

دمشق - د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 7:52 م

أفاد مصدر طبي سوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بإصابة 10 أشخاص على الأقل جراء سقوط 3 صواريخ على المدينة مساء اليوم الاثنين.

وقال المصدر في تصريح لـ(د.ب.أ): "من بين الحالات العشرة التي وصلت إلى المشفى 3 أطفال بينهم طفل عمره 3 سنوات و3 نساء، إضافة إلى 4 أشخاص آخرين"، مشيرا إلى أن من بين المصابين اثنان في حالة حرجة.

من جهة أخرى، قال مصدر في جهاز الشرطة الحرة التابع للمعارضة السورية في تصريح لـ(د.ب.أ) إن " ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على أحياء المدينة وأدت إلى إصابات بين المدنيين وأضرار كبيرة في المنازل التي سقطت فوقها".

وأضاف المصدر: "تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف على إزالة الانقاض والبحث عن مصابين"، متهماً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالوقوف خلف إطلاق تلك الصواريخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك