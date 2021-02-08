يمتلئ حسابه الشخصي على "فيسبوك" بصور مبهجة مع عدد ليس بقليل من لاعبي كرة القدم المصرية، وبعض الفنانين المصريين، لكن القاعدة دائما تقول إن "وراء كل صورة قصة".

عبدالعزيز مرسي، أو "زيزو" كما يدعوه زبائنه، هو ابن 40 ربيعا، وأحد أشهر مصففي الشعر في الإسكندرية، لكن هذا النجاح المدوي تقف وراءه قصة طويلة من الكفاح والتعلم والصبر كان دافعها الأول جلب المال، وثانيها حب المهنة.

كانت طفولة عبدالعزيز عثرة بما يكفي لتحطيم المعنويات، لكنه -كما يصف نفسه- كان طفلا بعقل رجل، تحدى العوائق حتى وصل للشهرة والاكتفاء.

يروي عبدالعزيز قصته لـ"الشروق"، قائلا: "كنت طفلا أبلغ من العمر 10 سنوات عندما ذهبت للعمل في أحد صالونات تصفيف الشعر بالإسكندرية، كان ذلك وضعا طبيعيا بسبب أسرتي البسيطة وظروفنا المادية المتواضعة، وقتها اقتنعت أن العمل ليس عيبا، وما هون عليّ مشقتي هو حبي للمهنة منذ صغري".

وتابع: "كانت تأتي مواسم معينة مثل الأعياد، فكنت أجد أسرتي بحاجة للمال؛ لذا لم أتوقف عن العمل حتى أصبح التصفيف مهنتي الأساسية، وعلى الرغم من أنني كنت طفلا يعمل في محال التصفيف، إلا أنني حظيت بعقل متفتح بما يكفي لتحمل المسؤولية، فقد تربيت بطريقة معينة للاعتماد على النفس".

هاجمت الصعوبات الطفل الصغير، فكان يقف منفردا داخل أحد صالونات تصفيف الشعر ليقدم المساعدة لـ6 مصففين، لكل واحد منهم طلباته الخاصة التي وضعت أعباء شاقة على كاهل طفل في مثل عمره: "كنت أعمل عملا شاقا، وبجانب هذا كله أكمل دراستي حتى تخرجت في كلية الآداب".

يقول عبدالعزيز إن الصعوبات الحقيقية بدأت تواجهه بعد وصوله سن الـ13، حيث كان يريد تعلم أسرار المهنة، لكنه في كل مرة كان يقابل بالرفض من أصحاب الصالات، لأن 90% من عمله كان يعتمد على التنظيف ومساعدة المصففين: "كان مصففو الشعر ينظرون إليّ باعتباري أقضي طلباتهم وأساعدهم في إحضار أدواتهم وأنظف المكان فقط، وكانوا يقولون لي باستمرار (أنت لن تتعلم لأنك لا تزال صغير السن)، كان الوضع قهريا ولم أحظ بتعامل لائق".

تعرض عبدالعزيز في صغره، للسباب والإهانة والطرد مرات عديدة؛ بسبب إصراره على التعلم: "كنت أتعرض للسب والضرب والطرد إذا أردت التعلم أو تجاوزت الحدود، حتى أن زبائن المحل كانوا يتساءلون عن سر اختفائي، وبمجرد معرفتهم بطردي كانوا يسعون لإرجاعي للمحل أنا ومثلي ممن كانوا في سني ويواجهون نفس المعاملة".

يتذكر عبدالعزيز أنه ذات مرة زاره صديقه داخل المحل لتصفيف شعره، وكان صاحب المحل غير موجود، فطلب منه صديقه أن يحلق له رأسه، لكن حدث ما لا يحمد عقباه: "بمجرد أن رآني صاحب المحل أمسك بالمقص وأحلق شعر صديقي، ثار غاضبا وطردنا نحن الاثنين".

خلق عبدالعزيز من الإهانات وسوء المعاملة حافزا للتعلم، فظل يختلس النظر لمعرفة الكثير عن المهنة، بجانب انتظامه في الدراسة، ومن هنا كانت البداية، حيث قرر شراء أدوات تصفيف على حسابه الخاص، ومارس الحلاقة على أخوته وأقربائه بدون مقابل مادي: "كان التعلم صعب جدا، ففي السابق كنت أتمرن على بالونة باعتبارها تمثل وجه أحد الزبائن، وكنت أضع عليها الفوم وأبدأ في إزالته بالشفرة للوصول للدقة، لكن ما كان أصعب، هو تعلم قص الشعر الذي استلزم تطبيقه على أشخاص حقيقين".

تنقل "زيزو" للعمل في صالونات عديدة بينها صالون "مفيد" المعروف في محرم بيك، وهناك تعلم المهنة، ثم انتقل للعمل داخل مركز تجميل "جلامور" المشهور في شارع سوريا بمنطقة رشدي بالإسكندرية، ومن هنا ذاع صيته وأصبح مشهورا بين أبناء مهنته، حتى اُختير للعمل حاليا في مركز تجميل داخل أحد فنادق الإسكندرية، وهو المكان الذي عرف فيه "زيزو" كمصفف شعر المنتخب المصري لكرة القدم.

لا يملك "زيزو" صالونه الخاص، لكنه في المقابل تمكن من خلق سمعته الفريدة خلال العمل مع نجوم المنتخب المصري لكرة القدم، مثل العالمي محمد صلاح، وسام مرسي، وتريزيجيه، وحسين الشحات، وعمرو وردة، ونجم الزمالك حازم إمام، وفرجاني ساسي، وحارسي منتخب مصر محمد وأحمد الشناوي، داخل الفندق بالإسكندرية.

كما شملت قائمة زبائن "زيزو"، لاعبي النادي الأهلي، خلال إقامة المعسكرات في الفندق بالإسكندرية، وكان بينهم التونسي علي معلول.

يقول "زيزو": "أنا معروف بلقب مصفف شعر المنتخب، وأمتلك عشرات الصور التذكارية لكل لاعب دليلا على تكرار التعامل معه".

الفنانون أيضا كان لهم نصيبا، حيث عمل "زيزو" مع الفنانة المصرية ياسمين صبري عدة مرات، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنان أحمد سعد.

استطاع "زيزو" أن يخلق لنفسه مساحة عمل مميزة، حيث يقول إن أبناء المهنة يعتمدون على الآلات في تصفيف الشعر، بينما هو يعتمد على حرفته ومهاراته اليدوية، وهو ما جعل الكثير من الفنانين واللاعبين يأتون إليه في كل مرة يزورون فيها الإسكندرية.

أخيرا، لفت "زيزو" إلى أن التصفيف فن صعب وليس عملية للتخلص من الشعر، وأن المهنة في الوقت الحالي تعاني من نقص شديد في الخبرات، بسبب استسهال استخدام الآلات في التصفيف، وأن كثرة الإقبال على امتهانها حدثت بسبب كسب المال دون النظر للمهارة: "أمامنا سنوات عديدة حتى يخرج مصفف واحد محترف، وأتمنى أن تحظى المهنة بنفس الاهتمام كما في دول الخارج من ناحية إنشاء المعاهد التي تصدر الشهادات المعتمدة والدبلومات لاعتماد مصففي الشعر".