روسيا تطرد دبلوماسيا ألبانيا ردا على خطوة مماثلة من تيرانا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن السكرتير الأول للسفارة الألبانية شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة موسكو في غضون 72 ساعة.

وقالت الخارجية في بيان اوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "تم استدعاء سفير ألبانيا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة تعتبر السكرتير الأول في السفارة شخصا غير مرغوب فيه"، مضيفة أنه يتوجب على الدبلوماسي مغادرة "أراضي روسيا الاتحادية في غضون 72 ساعة".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي "ردا على قرار ألبانيا بطرد السكرتير الأول للسفارة الروسية في تيرانا بحجة مفتعلة تماما".

وتابعت " نعتبر تصرفات الجانب الألباني استفزازا بهدف كسب نقاط سياسية في ظروف الحملة الانتخابية التي بدأت في ألبانيا ، والوقوف إلى جانب القوى الغربية المعادية لروسيا وحشد دعمها".

هذا وأعلنت ألبانيا، في الـ21 من يناير الماضي، دبلوماسياً روسياً، شخصاً غير مرغوب به على أراضيها، وبحسب وزارة الخارجية الألبانية: "بسبب انتهاك إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد"، حيث حددت له مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.