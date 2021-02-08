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مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 10:49 ص

تقام اليوم، الإثنين، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة الأهلي أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العالم للأندية:

الأهلي × بايرن ميونخ  8:00م                 Alkass Three HD & beIN Sports HD

الدوري الإنجليزي:

ليدز يونايتد × كريستال بالاس  10:00م        beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو  10:00م           beIN Sports HD 3

الدوري المصري الممتاز:

سيراميكا × مصر المقاصة  2:30م           ON Time Sports 1 HD

سموحة × إنبي  5:00م                    ON Time Sports 2 HD


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