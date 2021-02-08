مسؤول تطوير العشوائيات: لو انتظرنا 5 سنوات لما تمكنا من حل مشكلة عزبة الهجانة

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، عن تفقد الرئيس لأعمال تطوير عزبة الهجانة، إن الحكومات السابقة كانت ترى أنه من المستحيل فتح هذا الملف.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن حجم العشوائيات تضاعف في الفترة من ثورة يناير 2011 وحتى الآن عن الـ30 سنة الماضية، معقبًا: «دلوقتي بنشيل شيلة زمان»، بحسب تعبيره.



وأكد أنه كان لا بد أن يأتي أحد ويفتح ملف هذه المنطقة حتى يتم العمل بها، متابعًا: «لو انتظرنا خمس سنوات أخرى لأصبحت المشكلة أعظم ولن نتمكن من حلها».



وذكر أن الدولة دخلت في مرحلة الطموح العمراني، مؤكدًا أن الهدف من مشروعات تطوير المناطق العشوائية يتمثل في تحقيق حياة أفضل للمواطنين.



وأفاد بأنه سيتم وضع جدول زمني لمنطقة عزبة الهجانة، بناءً على رؤية وخطة تنفيذية، ذاكرًا أن رؤية مصر 2030 ستغير الدولة تمامًا.



وتفقد الرئيس عبد الفتاح، أعمال تطوير عزبة الهجانة بشرق القاهرة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والوزراء.



