 الأرصاد: طقس اليوم دافئ على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26 - بوابة الشروق
الإثنين 8 فبراير 2021 7:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم دافئ على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26


نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 6:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 6:38 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس دافئ على غالبية الأنحاء نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة رياح مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
بورسعيد 14 24
الإسكندرية 14 24
شرم الشيخ 16 26
أسوان 12 29
كاترين 08 20
الإسماعيلية 12 26

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