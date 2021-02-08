وزير المالية في الاكوادور: سنواصل الاصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن نتائج الانتخابات

صرح وزير المالية في الاكوادور ماوريتسيو بوزو، اليوم الاثنين، أن حكومته ستواصل تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية وخططها لتحقيق الاستقرار في المالية العامة بالبلاد، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوزو قوله خلال مقابلة عبر تطبيق زوم: "سنواصل عمل ما يتوجب علينا القيام بها بغرض النظر عن نتائج الانتخابات، من أجل إدارة سياسة مالية منظمة لضمان استمرار البرنامج الاقتصادي، والحفاظ على نشاط البرنامج الجاري مع صندوق النقد الدولي".

وأظهرت نتائج فرز الأصوات اليوم الاثنين حصول الوزير اليساري السابق أندريس أراوز على أكبر عدد من الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد .

وحصل أراوز الذي يراه الكثيرون تلميذا للرئيس السابق رافايل كوريا، على 2ر32 % من الأصوات، بحسب أعلنته لجنة الانتخابات الإكوادورية اليوم بعد فرز أغلبية الأصوات تقريبا.

وتقدم الناشط البيئي ياكو بيريز من السكان الأصليين على الخبير الاقتصادي المحافظ جويلرمو لاسو، وحصل على المرتبة الثانية بـ8ر29 % من الأصوات، مقابل حصول لاسو على 6ر19%.

ونظرا لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فسوف يتم إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 11 أبريل.

وذكر بوزو أن "رد فعل أسواق السندات حيال الانتخابات سوف يعتمد على النتيجة النهائية.. وحتى إذا ما استمر الاتجاه الحالي، اعتقد أن النتيجة سوف تتوقف على الرسالة التي سوف يبعث بها كل مرشح".

وأضاف أن المرشحين "ربما يبدآن في تخفيف نبرة حديثهما في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين" الذين يشعرون بالقلق من النتائج.

وذكر أن تعهدات حملة أراوز الانتخابية بتوزيع ألف دولار على مليون أسرة فقيرة من احتياطيات البنك المركزي غير قانونية بموجب القوانين الحالية، مؤكدا أن إصلاحات البنك المركزي لابد أن تستمر لتعزيز الشفافية ومنع الحكومات المستقبلية من "الاستيلاء على احتياطياته".

وأشار إلى أن الحكومة الحالية قد تتقدم اليوم بمشروع قانون إصلاح البنك المركزي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مضيفا: "يتعين أن نقوم بكل ما نستطيع قبل أبريل".

من المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة السلطة في 24 مايو المقبل.