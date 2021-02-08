محافظ الدقهلية يلتقي استشاري مشروعات وزارة النقل بالمحافظة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتورة مايسة عبدالعزيز استشارى مشروعات وزارة النقل بالدقهلية، والوفد المرافق لها، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمنطقة المركزية بالدقهلية.

يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشروع (تحيا مصر المنصورة)، الذى يهدف إلى استغلال أرض الهابي لاند وأرض موقف التلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا، وإنشاء ممشى أهل مصر بالمنصورة؛ لإقامة مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية تقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي كبير للمواطنين.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية للسير فى أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التى أقرها رئيس الجمهورية بمحافظة الدقهلية تحت مسمى مشروع "تحيا مصر المنصورة".

وقال مختار إن المحافظة أخذت أكبر نسبة فى هذا المشروع، الذى يعد نقلة حضارية بالدقهلية، مشيرا إلى أن الفضل يرجع إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس السيسي بتطوير العواصم في المحافظات، وتقديم كل الخدمات للمجتمع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه إلى جانب المنشآت السكنية والترفيهية والإدارية، سيكون هناك حدائق متطورة ومساحات خضراء كمتنفس لأبناء الدقهلية.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق المنصورة ورئيس مركز طلخا، بسرعة إنهاء كل التراخيص اللازمة للمشروع، وذلك من خلال التنسيق مع التخطيط العمراني والإدارة الهندسية بالمحافظة كل فيما يخصه.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136 ألف متر مربع، ويضم عددا من المشروعات تشمل مشروع "المنصورة جيت" على أرض طلخا، ويتكون من (برج تجاري سكني ترفيهي، وحديقة عامة، وبرج تجاري إداري، وأبراج سكنية تجارية).

ومشروع "المنصورة جراند" على أرض الثلاجة، وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني، ومشروع "المنصورة بلازا" على أرض الهابي لاند، وسكن ونادي السكة الحديد، ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم، وحديقة عروس النيل، ومشروع "المنصورة داون تاون" على أرض الفرنساوي، وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية.

بالإضافة إلى مشروع "ممشى أهل مصر" بطول 1500 متر، يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا، كما يتم حاليا فى إطار المشروع دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.

وقال محافظ الدقهلية إن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار العملاق الذي يخدم أهالي المنصورة، ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الاستثماري والمجتمعي، من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأبناء الدقهلية، وذلك في منظومة متوازنة تساهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.