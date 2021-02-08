الكاظمي: الحكومة العراقية ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة رغم التداعيات السياسية، ورغم ما قد يحدث من سوء فهم شعبي هنا أو هناك.



وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية إن :"المسؤولية التأريخية التي وجدنا أنفسنا فيها تحتم علينا المضي بخطوات تحقق المصالح الوطنية الاستراتيجية للبلد".



وأضاف الكاظمي: "أننا لن نصل إلى التنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج استئثار يعتمد على النفوذ والخروج عن القانون، وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي".



وأكد رئيس الحكومة العراقية "أن الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا طويل الأمد".



واختتم الكاظمي تصريحاته قائلا: "إن دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، التي تحفظ كرامة المواطن ومستقبل عائلته".