 واشنطن تدعو الحوثيين لوقف أعمالهم العسكرية ضد السعودية وداخل اليمن - بوابة الشروق
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واشنطن تدعو الحوثيين لوقف أعمالهم العسكرية ضد السعودية وداخل اليمن

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
وكالات
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:19 ص

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعوهم لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد من معاناة الشعب اليمني".

كما دعت الخارجية في بيانها الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وإلى إظهار التزامهم في إطار جهود المبعوث الأممي، مارتين جريفيث، لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأبلغت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، الكونجرس رسميا بنية وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شطب اسم جماعة "أنصار الله" وقياداتها من لائحة الإرهاب.


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