إقليم إيطالي يعود للإغلاق بعد تزايد الإصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت حكومة إقليم بيروجيا الواقع في وسط إيطاليا، اليوم الاثنين، أن الإقليم سيعود إلى الإغلاق لمدة تزيد على أسبوعين بعد إصابة العديد من الأشخاص بطفرتين من فيروس كورونا.

وبناء على ذلك يتعين على بيروجيا وكذلك بضعة بلديات في الإقليم الآخر في منطقة أومبريا وهو إقليم تيرني، اتباع قواعد "المنطقة الحمراء" بدءا من اليوم.

وهذا يعني أنه يتعين على الحانات والمطاعم وأغلب المحال إغلاق أبوابها، وعدم السماح للمواطنين بتناول الطعام أو الشراب في الأماكن العامة ولا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا في حالة الضرورة فقط، وعودة الطلاب إلى تلقي دروسهم عبر الانترنت.

يذكر أن إيطاليا سجلت أكثر من 2.63 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وكذلك أكثر من 91 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.