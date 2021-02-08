رئيس الوزراء السوداني يُعلن التشكيل الوزاري الجديد

- تعيين مريم الصادق المهدي وزيرة للخارجية وخالد عمر لشؤون مجلس الوزراء.. واستمرار وزراء الري والدفاع والعدل والأوقاف

تأكيداً لما انفردت به "الشروق" في الثالث من فبراير الجاري، أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عن التشكيل الوزاري الجديد في مؤتمرً صحفي عقده بالعاصمة السودانية "الخرطوم" والتي ضمت 25 حقيبة وزارية، فيما تم إرجاء قرار تعيين وزير التربية والتعليم للمزيد من التشاور حول تلك الحقيبة.

وكما نشرت "الشروق" منذ 5 أيام، تم تعيين الدكتورة مريم الصادق المهدى نجلة زعيم حزب الأمة الراحل الصادق المهدى وزيرة للخارجية، وخالد عمر وزيراً لشئون رئاسة مجلس الوزراء، ولحقيبة الإعلام حمزة بلول الأمير، وتعيين الدكتور يوسف آدم الضى وزيراً للشباب والرياضة.

وحسب انفراد "الشروق" أيضاً، احتفظ وزراء العدل والرى والأوقاف بحقائبهم فى التشكيل الجديد، وكذلك استمرار وزيرى الدفاع من المكون العسكرى، فيما تم تعيين الفريق أول عزالدين الشيخ وزيراً للداخلية.

كما تم تعيين عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، فيما تم تعيين علي جدو وزيراً للتجارة والتموين، ليخرج الوزير السابق مدني عباس مدني، من التشكيل الحكومي على خلفية فشله الذريع فى معالجة واحتواء أزمة الخبز والاستياء الجماهيرى خلال الفترة الماضية.

كما تم قبول ترشيحات "الحرية والتغيير" بشأن حقائب "الزراعة، الصحة، الطاقة والنفط، الصحة، التعليم العالي، والعمل".

وبشأن الحقائب الوزاية الخاصة بالحركات المسلحة التى وقعت على اتفاق السلام السودانى والتى تنضوى تحت كيان «الجبهة الثورية» تم تعيين الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وزيراً للمالية، وبثينة إبراهيم دينار للحكم الاتحادى، ومحمد بشير أبونمو لوزارة التعدين، ووزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبدالنبي.

يذكر أن رئيس الوزراء السوداني كان قد تسلم في 2 فبراير الجاري، القائمة النهائية الخاصة بترشيحات الحكومة السودانية الجديدة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، حيث ضمت 17 حقيبة وزارية للحكومة الجديدة، فيما تسلم في اليوم التالي قائمة الترشيحات الخاصة بالجبهة الثورية، وأعلن عن التشكيل الحكومي مساء اليوم.

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت على اتفاق "سلام جوبا" مع "الجبهة الثورية" في 3 أكتوبر العام الماضي، برعاية حكومية من دولة جنوب السودان، وينص الاتفاق على مشاركة أطراف العملية السلمية في مجالس "الوزراء، السيادة، والتشريعي".