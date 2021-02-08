المقاصة ينفي رحيل إيهاب جلال عن الفريق

نفى بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أي تقارير تشير إلى رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق، مؤكدًا أن كل هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة تمامًا.

وقال بكري سليم في تصريحات تليفزيونية: "لا صحة تماما للاستغناء عن إيهاب جلال، إنه مدرب كبير ويلتزم بتعاقده معنا وهو أحد أبناء نادي المقاصة".

وأضاف: "كما أن إدارة المقاصة لا تتعامل بالقطعة ولن تقرر رحيل مدرب بسبب خسارة مباراة أو إثنين، لذلك فإن إيهاب جلال مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله".

يذكر أن المقاصة قد خسر آخر مباراتين أمام الزمالك، والاتحاد السكندري بنتيجة 4-1 في كلتا المواجهتين، ويحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.