قامت "موانئ دبي العالمية المحدودة" بمناولة 1ر19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال الربع الأخير من 2020.

وارتفع إجمالي كميات الحاويات بنسبة 6ر7% على أساس سنوي وبنسبة 5ر6% على أساس المقارنة المثلية.

ووفقا لبيان للشركة نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" فإن الزيادة في حجم الحاويات خلال الربع الأخير من العام 2020 جاءت بفضل زيادة النشاط في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين.

وأعرب سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادته بالإعلان عن مجموعة أخرى من الأرقام الإيجابية لحجم المناولة خلال الربع الرابع من 2020، ذاكرا أن هذا الأداء القوي بنهاية العام أدى إلى تحقيق نسبة نمو ثابت في 2020 والتي تعتبر إيجابية إذا ما تمت مقارنتها بتقديرات القطاع التي تشير لانخفاض بنسبة 1ر2%.

واعتبر أن ذلك يؤكد من جديد مرونة قطاع الشحن العالمي وقدرته على تجاوز التحديات وعلى القدرة المتواصلة لموانئ دبي العالمية في التفوق على أداء السوق.