سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في ماليزيا، ارتفاعا بنسبة 7ر1% خلال شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بفضل ارتفاع مؤشر التصنيع بنسبة 1ر4%.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر التعدين والكهرباء بنسبة 4ر5% و2ر0%، على التوالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن إدارة الإحصاء الماليزية.

وقالت الإدارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن ناتج قطاع التصنيع ارتفع بنسبة 1ر4% في ديسمبر من عام 2020 على أساس سنوي، بعد أن كان قد سجل نموا بنسبة 2% خلال شهر نوفمبر من العام نفسه.

وأضاف البيان أن "القطاعات الفرعية الرئيسية التي ساهمت في نمو قطاع التصنيع خلال شهر ديسمبر من عام 2020، تضمنت معدات النقل والصناعات الأخرى بنسبة 4ر8%، والنفط والكيماويات والمطاط والمنتجات البلاستيكية بنسبة 7ر7%، ومنتجات الكهرباء والإلكترونيات بنسبة 6ر7%.