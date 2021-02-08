السودان: مجلس السيادة يعتمد الحكومة الجديدة

عقد مجلس السيادة الانتقالي بالسوداني، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اجتماعًا فوق العادة مساء اليوم الاثنين، اعتمد خلاله الحكومة التنفيذية الجديدة.

وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع اعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية، لتصدر وفق هذا الاعتماد المراسيم السيادية الخاصة بها.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عن التشكيل الحكومي الجديد، الذي تضمن تغييرا واسعا في الحقائب الوزراية، التي شملت 25 وزارة، مع إرجاء تسمية وزير التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.