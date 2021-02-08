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فليك : حالة واحدة تفقد البايرن السيطرة على مباراة الأهلي

أحمد عبدالقادر
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 1:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 1:01 ص

 

تحدث هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني عن المباراة المرتقبة أمام الأهلي والتي من المقرر أن تقام غدا الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية .

وقال فليك في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أنه لا يرغب في فقدان السيطرة على اللقاء أمام الأهلي، وهو ما قد يحدث إذا توقف أي لاعب عن اللعب بجدية.

واضاف المدير الفني لبايرن : الجميع يتحمل مسؤولية الظهور بشكل جيد، كل فرد يمتلك النضج الكافي ويعرف كيف يشحن طاقته".

واختتم: "سأفقد السيطرة أمام الأهلي إذا وقف لاعب واحد فقط ليشاهد اللقاء، أنا واثق تمامًا في فريقي".

 


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