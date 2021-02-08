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أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الإثنين، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تأجيل مباراة حرس الحدود في بطولة كأس مصر.

وأوضح عبدالحليم علي سبب طلب تأجيل المباراة .. قائلا: "بسبب ضيق الوقت بينها وبين مواجهة تونجيث السنغالي في دوري أبطال إفريقيا".

ويواجه الزمالك منافسه الحرس في الـ20 من شهر فبراير الجاري على أن يسافر للقاء تونجيث في السنغال عقب ثلاثة أيام.

وواصل عبد الحليم علي حديثه "سنواجه حرس الحدود ثم نسافر في اليوم ذاته للسنغال لمواجهة تونجيث في ثاني جولات دوري الأبطال وهذا يجعل كل اللاعبين معرضون للإرهاق والإجهاد".

وأكمل: "نسعى للاستفادة من كل اللاعبين في المباراة الإفريقية ومن غير الطبيعي أن نعرضهم للإجهاد".

ويبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة بملاقاة مولودية الجزائر في استاد القاهرة.