وزيرة التخطيط أمام النواب: حققنا نموا إيجابيا رغم تأثر الاقتصاد بجائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة حققت معدل نمو إيجابي رغم تحديات جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2019 /2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير أزمة جائحة كورونا، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

وأشارت الوزيرة، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الأول من العام المالي 22020/ 2021، فضلا عن انخفضا معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019.