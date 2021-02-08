أثبت اللقاح التجريبي لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية فعالية بنسبة 7ر65% في منع الأعراض بناء على تحليل من تجارب المرحلة المتأخرة، مما يجعله أحدث لقاح مرشح لإظهار بعض الحماية ضد كوفيد-19.
وأثبت اللقاح الذي طوره الجيش الصيني وشركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها تيانجين، فعاليته في مواجهة أعراض كوفيد-19 ، بناء على تحليل متعدد البلدان، حسبما نشر فيصل سلطان مستشار الصحة الباكستاني على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، طبقا لوكالة " بلومبرج" للأنباء.
وقال سلطان إن مسار المرحلة النهائية شمل 30 ألف مشارك وإن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 98ر90% في الوقاية من الأمراض الشديدة.
ويحتاج اللقاح إلى توفير معدل حماية بنسبة 50% على الأقل حتى يكتسب صفة الفعالية، كما تطلب الجهات التظيمية الرائدة للأدوية في العالم ومنظمة الصحة العالمية.